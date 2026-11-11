Психолог предупредил об опасности глубокого эмоционального общения с ИИ Психолог Скрипачева: общение с ИИ грозит усилением чувства одиночества

Москва11 ноя Вести.Чрезмерное очеловечивание искусственного интеллекта и попытки найти в нем эмоциональную поддержку могут привести к формированию зависимости, утрате навыков общения и усилению чувства одиночества. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Скрипачева.

Специалист пояснила, что механизмы алгоритмов настроены на беспрекословное одобрение пользователя, что провоцирует выброс дофамина и создает иллюзию идеального принятия. Но в долгосрочной перспективе такой опыт искажает восприятие живых людей, так как человек начинает требовать от окружающих полного отсутствия критики и отказывается от компромиссов.

По словам Скрипачевой, главная опасность возникает тогда, когда ИИ перестает восприниматься как прикладной инструмент и вытесняет реальные социальные связи.

Среди ключевых симптомов зависимости эксперт назвала нарастающую тревожность при невозможности воспользоваться сервисом, изоляцию от близких и привычку советоваться с программой по любым мелким бытовым поводам.

Наиболее уязвимыми группами психолог назвала подростков в период формирования личности, а также людей с признаками депрессии и социальной тревожности.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что среди молодежи растет количество одиноких людей.