Психолог рассказал о тенденции одиночества у молодых людей Психолог Самбурский заявил, что молодые россияне все чаще выбирают одиночество

Москва9 ноя Вести.Среди молодежи растет количество одиноких людей. Об этом ИС "Вести" заявил клинический психолог Станислав Самбурский.

Именно этот фактор приводит к росту популярности таких необычных сервисов, как совместный сон по видеосвязи.

Люди - социальные существа, и нам комфортно, когда с нами кто-то рядом есть. И то, что мы сейчас наблюдаем, когда люди хотят засыпать в чьем-то присутствии, это коррелирует с тем, что растет количество одиноких людей. И особенно примечательная ситуация с молодыми людьми в возрасте 20-25 лет. Я замечаю в своей практике, что многие из них хотят отношений, хотят близости, внимания, но боятся всего, что связано с этими отношениями сказал он

При этом, заявил психолог, с физиологической стороны у таких людей проблем нет.

Но люди сейчас предпочитают, так сказать, получить удовольствие сами, чем заводить отношения, которые потом могут разрушить жизнь заявил психолог

По мнению Самбурского, на такую тенденцию могло косвенно повлиять американское движение против сексуального насилия и домогательств MeToo.

Скорее всего, докатился до нас шлейф MeToo, люди стали внимательнее относиться к согласию, к личным границам заметил он

Но у многих, особенно у молодых людей, в результате появился еще один источник тревоги, и они начинают воспринимать любые отношения как территорию повышенного риска, считает специалист.