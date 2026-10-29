Москва29 окт Вести.Одиночество как социальная изоляция может повысить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заявление сделал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в комментарии изданию "Абзац".

Эксперт полагает, что если человек ведет изолированную жизнь, это может привести к хроническому стрессу, влияющему на здоровье.

Человек, который одинок, живет в своей изолированной скорлупе. Ему не с кем поделиться переживаниями. Это хронический стресс сказал врач

По мнению Кондрахина, люди не могут долго прожить в состоянии хронического стресса.

Также врач заявил, что у человека, снизившего социальную активность, мозг также "снижает активность". Эксперт уверен, что одиночество – это целый ряд причин, который "становится триггером формирования сосудистых патологий".

Ранее психолог Марина Муравьева также рассказала, в каких случаях одиночество опасно.