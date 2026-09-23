Москва23 сен Вести.Одинокие люди даже биение своего сердца слышат по-другому, и в целом на сигналы организма реагируют более тревожно, считают ученые. Автор книги "Я есть и этого достаточно", практикующий психолог, Марина Муравьева прокомментировала KP.RU современную проблему одиночества.

- А что такое одиночество? Первая ситуация: человек пережил тяжелый развод или кончину супруга. И он принимает решение какое-то время побыть один. Вторая: человек никогда не был в отношениях; он, может быть, способен их завязать, но поддерживать отношения ему невыносимо. Картина в этих ситуациях отличается принципиально считает психолог

Обычно считают, что раз человек одинок, то с ним что-то не так, однако если решение побыть одному принято осознанно, его можно только приветствовать, уверена Муравьева. Например, врач рекомендует, сделать паузу после разрыва отношений, чтобы осмыслить произошедшее и понять, в чем ошибка. Иначе есть риск просто повторить неудачи с новым человеком.

Сложнее с теми, кто, как они считают, в принципе не созданы для отношений. Им страшна сама мысль зависимости от кого-то. Но штука в том, что человеку нужен другой человек. Он так устроен говорит врач

Когда мы видим принципиального одиночку, мы можем подозревать, что у такого человека есть, вероятно, какие-то пережитые травмы, продолжает Муравьева. Но, к сожалению, с годами все только усугубляется. Если по молодости удавалось с головой уходить в работу и развлечения, то в зрелости на это сил уже почти нет.