Эксперт рассказала, как защитить психику от плохих новостей Психолог Воропаева: при чтении плохих новостей нужно разделять факты и эмоции

Москва12 авг Вести.Важно уметь разделять факты от собственной личной жизни при прочтении плохих новостей. Об этом рассказала психолог Светлана Воропаева.

В беседе с NEWS.ru эксперт обратила внимание, что если человек считает какую-либо тревожную новость значимой, то это приводит к усилению негативного эффекта от ее прочтения, а также влияет на эмоциональное состояние.

Основной задачей читателя становится практика по разделению контекстов: это новость, а это моя личная жизнь. Поможет в этом упражнение: найди пять любых отличий между новостным сюжетом и окружающей действительностью посоветовала Воропаева

Она также призвала после прочтения плохих новостей задавать себе вопросы: "Как это непосредственно касается меня?" и "Нужно ли мне предпринимать конкретные шаги?" Воропаева уточнила, что такая практика поможет отличить искреннее беспокойство от надуманных угроз.