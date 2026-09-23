Психолог Коржаева рассказала, чем может быть опасен "друг на час"

Психолог предупредила о рисках популярной услуги "нытинга" Психолог Коржаева рассказала, чем может быть опасен "друг на час"

Москва23 сен Вести.Платное общение с незнакомцем для эмоциональной разгрузки может усилить чувство одиночества и создавать риски для безопасности. Об этом психолог Ирина Коржаева рассказала в интервью KP.RU.

Одной из главных проблем услуги "нытинга" эксперт назвала отсутствие у клиента информации о личности и намерениях собеседника.

Еще один риск – формирование иллюзии о легкодоступной эмоциональной поддержке отметила она

При регулярном обращении к "другу на час" человек, по ее мнению, может сильнее изолироваться от привычного социального окружения и острее ощущать одиночество.

Кроме того, собеседник без соответствующей квалификации способен не распознать кризисное состояние, при котором человеку требуется медицинская помощь.

Ранее врач объяснила, как отличить осеннюю апатию от развивающейся депрессии. При этом, по ее словам, сезонные расстройства вполне естественны.