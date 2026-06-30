РИА Новости: россияне в Сети могут заказать "нытинг" и делегирование звонков

Россияне в интернете могут заказать "нытинг" и делегирование звонков РИА Новости: россияне в Сети могут заказать "нытинг" и делегирование звонков

Москва30 июн Вести.Современный российский рынок услуг активно развивается и предлагает потребителям такие специфические предложения, как "нытинг", найм людей для оправдания своих действий, занятия очереди или ведения телефонных разговоров. Об этом сообщили специалисты компании "Авито Услуги" в интервью РИА Новости.

В компании пояснили, что исполнитель "нытинга" готов выслушать жалобы на работу, погоду, начальство, соседей или жизнь в целом без советов, мотивационных цитат или призывов "взять себя в руки". Цель услуги – разделить недовольство клиента и поддержать беседу в нужном настроении.

Помимо "нытинга", заметен рост популярности необычных специалистов, готовых оправдать клиента в любой ситуации. Они доказывают, что все остальные ошибались, а правда на стороне заказчика, будь то проигрыш в споре, опоздание на встречу или "лишний" кусочек торта.

Не менее востребованной становится услуга по занятию очереди: клиент занимается своими делами, а исполнитель занимает место и сообщает о необходимости подойти. Этот сервис особенно актуален во время распродаж, лимитированных коллекций или оформления документов с живой очередью.

Также отмечается, что появились исполнители, готовые взять телефонную коммуникацию клиента полностью на себя.

Ранее сообщалось, что 9% россиян ежемесячно тратят деньги на услуги в сфере искусственного интеллекта.