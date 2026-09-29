Врач Кондрахин: сильная радость для организма – это такой же стресс

Врач рассказал, как сильная радость влияет на сердце и весь организм Врач Кондрахин: сильная радость для организма – это такой же стресс

Москва29 сен Вести.Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что сильные эмоциональные потрясения, включая чрезмерную радость, потенциально могут привести к выбросу адреналина и опасным сбоям в работе сердца. Слова специалиста приводит издание "Абзац".

Радость для организма – это такой же стресс. Если человек чрезмерно радуется, организм испытывает колоссальную нагрузку сказал врач

По словам Кондрахина, из-за необходимости для мозга получить питание возникает выброс адреналина. Врач также объяснил, что с выбросом гормоном появляется стресс, "сердце перегружается". Поэтому, по мнению врача, на этом фоне способны развиться аритмия или так называемый синдром разбитого сердца.

Синдром разбитого сердца (такоцубо) - это острое заболевание сердечной мышцы, которое чаще развивается в результате стресса.

Кроме того, Кондрахин рассказал, что из-за интенсивных переживаний может быть резкое сужение сосудов, снабжающих орган питанием и кислородом. Как сказал врач, коронарный спазм при определенных условиях возможен даже у людей, у которых ранее не было замечено кардиологических проблем.

Спазм коронарных артерий - временное резкое сужение сосуда. Собеседник журналистов предупредил, что если возникает спазм артерий сердца, орган перестает получать кровь, что может привести к инфаркту и тяжелому поражению.

Ранее главный кардиолог Кузбасса, кандидат медицинских наук Алексей Алексеенко рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем.