Психолог: за опасным трендом на бонсмешинг кроется аутоагрессия Опасный тренд на бонсмешинг может свидетельствовать об аутоагрессии у человека

Москва29 сен Вести.Бонсмешинг наносит серьезный ущерб не только физическому здоровью, но и психическому состоянию. Такие действия могут свидетельствовать об аутоагрессии у человека. Об этом сообщила ТАСС психолог НГПУ Ольга Радзиховская.

Сейчас в интернете набирает популярность опасный тренд, который получил название "бонсмэшинг". Подростки наносят себе удары по лицу твердыми предметами (молотками, гантелями или массажерами), веря, что это изменит форму костей и сделает скулы более выразительными.

Это не спорт и не красота, это аутоагрессия - когда боль, обида, страх и одиночество направляются не на обидчика, а на самого себя. Потому что на других страшно, а признаться, что тебе плохо, еще страшнее. И тогда тело становится врагом отметила Радзиховская

По мнению психолога, часто подростки недовольны своей внешностью – это вызывает у них дискомфорт и тревогу. В таком состоянии молодые люди готовы идти на крайние меры, пытаясь изменить свои черты лица. По ее словам, мужество – это не нанесение себе ударов, а смелость признать и принять себя неидеальным.

Она подчеркнула, людям, задумывающимся о бонсмешинге, необходимо обратиться за помощью к специалистам, пока они не нанесли непоправимый вред себе и своему здоровью.