Москва10 сенВести.Молодые мужчины начали бить себя молотком по лицу ради изменения формы черепа и создания выразительных скул. Данная практика связана с тем, то зумеры обеспокоены недостатками своей внешности и пытаются казаться мужественнее. Об этом ИС "Вести" заявила клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева.
С точки зрения психологии, это самоповреждающее поведение … чтобы выглядеть более мужественно … Это болезненное состояние, выходящее за норму. Часто молодые люди, которые чувствуют внутреннюю неуверенность и не могут по-другому свою мужественность проявить, подвержены каким-то вот влияниям соцсетей, субкультур, где прославляется образ, на который хочется быть похожим. В молодом возрасте самоощущение, самомнение, самопрезентация формируются. То есть это уязвимое время для как разных вот таких экспериментов над собойсказала она
Психолог отметила, что у молодых людей, которые не хотят заниматься в спортзале, возникает соблазн добиться мужественного внешнего вида таким быстрым способом.
Можно вот так пойти себе просто наколотить вот эти все скулы и как будто ты уже такой бывалый, за слабого вступился и подвиг совершил. А по факту это, конечно, бутафория. С другой стороны, мы не забываем, что есть тоже характерная для подростков в разной степени дисморфофобия, то есть чрезмерная обеспокоенность реальными, но чаще всего воображаемыми или навязанными соцсетями недостатками своей внешности … Это ближе к психиатрической истории, потому что человек реально наносит себе увечья, которые могут угрожать жизнисказала Киселева
Ранее клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский заявил, что зумеры переживают эмоциональные потрясения тяжелее, чем люди старшего возраста. Это происходит из-за отсутствия навыков преодоления кризисов, постоянного информационного шума и высоких требований, навязанных обществом.