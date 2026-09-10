Психолог объяснила, почему зумеры начали себя бить молотком по лицу Психолог Киселева рассказала, зачем зумеры бьют себя молотком по лицу

Москва10 сен Вести.Молодые мужчины начали бить себя молотком по лицу ради изменения формы черепа и создания выразительных скул. Данная практика связана с тем, то зумеры обеспокоены недостатками своей внешности и пытаются казаться мужественнее. Об этом ИС "Вести" заявила клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева.

С точки зрения психологии, это самоповреждающее поведение … чтобы выглядеть более мужественно … Это болезненное состояние, выходящее за норму. Часто молодые люди, которые чувствуют внутреннюю неуверенность и не могут по-другому свою мужественность проявить, подвержены каким-то вот влияниям соцсетей, субкультур, где прославляется образ, на который хочется быть похожим. В молодом возрасте самоощущение, самомнение, самопрезентация формируются. То есть это уязвимое время для как разных вот таких экспериментов над собой сказала она

Психолог отметила, что у молодых людей, которые не хотят заниматься в спортзале, возникает соблазн добиться мужественного внешнего вида таким быстрым способом.

Можно вот так пойти себе просто наколотить вот эти все скулы и как будто ты уже такой бывалый, за слабого вступился и подвиг совершил. А по факту это, конечно, бутафория. С другой стороны, мы не забываем, что есть тоже характерная для подростков в разной степени дисморфофобия, то есть чрезмерная обеспокоенность реальными, но чаще всего воображаемыми или навязанными соцсетями недостатками своей внешности … Это ближе к психиатрической истории, потому что человек реально наносит себе увечья, которые могут угрожать жизни сказала Киселева

Ранее клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский заявил, что зумеры переживают эмоциональные потрясения тяжелее, чем люди старшего возраста. Это происходит из-за отсутствия навыков преодоления кризисов, постоянного информационного шума и высоких требований, навязанных обществом.