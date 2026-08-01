Москва1 авг Вести.Косметолог Марият Мухина заявила, что фейсфитнес может привести к мигрени и асимметрии лица. Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, фейсфитнес немного улучшает тонус лицевых мышц, но при этом мимические морщины могут увеличиваться.

Фейсфитнес - это буквально гримасничанье, которое может вызывать головные боли и мигрени. Опасность неправильной техники, особенно вокруг висков и глазницы, может провоцировать напряжение краниальных мышц. Дисбаланс в нагрузке может усилить неравномерность мимики и спровоцировать асимметрию лица сказала Мухина

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