Москва31 июл Вести.Актриса Анна Старшенбаум, получившая известность благодаря сериалу "Психологини", выступила с критикой чрезмерного увлечения пластической хирургией. Особенно негативно знаменитость относится к операциям по увеличению ягодиц имплантами, считая, что они лишь уродуют внешность.

В своем блоге артистка обратилась к подписчицам с призывом отказаться от подобных процедур. По ее мнению, такие импланты всегда выглядят неестественно и заметно со стороны, даже если сами женщины думают иначе.

Это выглядит просто ужасно и всегда очень заметно. Если вам кажется, что вот именно у вас незаметно, поверьте — вам кажется. Пожалуйста, перестаньте себя уродовать! сказала она

Ранее врач дерматолог-косметолог Светлана Кизуб рассказала, что мужчины реже обращаются к пластическим хирургам из-за страха перед операционными рисками и болевыми ощущениями.