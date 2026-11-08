Психолог: запрет соцсетей для детей ничего не даст, пока нет альтернативы

Психолог объяснил, почему запрещать детям соцсети бессмысленно Психолог: запрет соцсетей для детей ничего не даст, пока нет альтернативы

Москва8 ноя Вести.Для современных детей цифровая среда стала естественным пространством общения, и поскольку интересной альтернативы этому способу взаимодействия нет, нельзя полностью запрещать детям и подросткам пользоваться соцсетями.

Об этом рассказал РИА Новости профессор, доктор психологических наук, детско-подростковый психолог Илья Слободчиков.

По его словам, попытки ограничить или полностью исключить влияние соцсетей на подрастающее поколение, которые в последнее время предпринимаются в ряде стран, не имеют смысла.

Сама история попытки запретить соцсети для детей абсолютно бессмысленна, она ничего не даст. По той простой причине, что детки наши умненькие эти запреты с большим удовольствием обойдут. Подростковый возраст — это период, когда необходимо общаться в огромных объемах, и цифровая среда стала для них естественным пространством для этой коммуникации пояснил Слободчиков

Эксперт отметил, что запреты на пользование соцсетями не заставят детей и подростков больше общаться вживую. Слободчиков подчеркнул, что ограничения на определенного рода контент в соцсетях нужны, но речь должна идти о повышении качества, а не о полном запрете.

До тех пор, пока у соцсетей не будет доступной и интересной для детей и подростков альтернативы, запреты не принесут эффекта, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в России предложили ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях.