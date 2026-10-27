В России предложил ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях

Москва27 окт Вести.Роскомнадзор направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних пользователей социальных сетей.

Об этом сообщила представитель ведомства в рамках совещания комитета по защите семьи, пишет газета "Ведомости".

В РКН считают, что такая мера помогут снизить доступ несовершеннолетних к запрещенному контенту. При этом в ведомстве опровергли информацию об инициативе по запрету доступа в интернет детям в возрасте до 14 лет.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что любые действия россиян в интернете в ближайшие три-пять лет будут деанонимизированы.