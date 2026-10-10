В Турции ужесточат правила использования соцсетей для подростков В Турции с 1 ноября запретят соцсети детям младше 15 лет

Москва10 окт Вести.В Турции с 1 ноября 2026 года социальные сети не смогут предоставлять услуги детям младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента страны опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Для пользователей в возрасте от 15 до 18 лет платформы должны будут создать отдельный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Их аккаунты по умолчанию будут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама для них окажутся под запретом.

Соцсетям также запретят рекомендовать подросткам другие аккаунты на основе собранных о них данных и предлагать их профили другим пользователям. Кроме того, платформы не смогут синхронизировать детские аккаунты с телефонными книгами, адресными книгами электронной почты и списками контактов, друзей и подписок в других приложениях. Им также запретят получать доступ к таким данным и обрабатывать их.

Возраст пользователей будут подтверждать через государственную систему электронных услуг e-Devlet с помощью специального идентификатора. Для уже созданных и активных аккаунтов проверку возраста необходимо завершить до 31 марта 2027 года.