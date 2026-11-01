В Турции ограничили доступ к соцсетям для детей и подростков

В Турции детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями В Турции ограничили доступ к соцсетям для детей и подростков

Москва1 ноя Вести.В Турции 1 ноября вступил в силу запрет на доступ к соцсетям для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ребенок, которому не исполнилось 15 лет, не сможет создать аккаунт в соцсети, а уже существующие аккаунты пользователей младше этого возраста будут постепенно блокироваться. Проверка возраста пользователей действующих аккаунтов продлится до 31 марта 2027 года.

Чтобы получить доступ к соцсетям, пользователю потребуется подтвердить свою личность через сервис госуслуг.

Подросткам в возрасте от 15 до 18 лет пользоваться соцсетями разрешается, но с ограничениями: переписка будет доступна только с друзьями, вести прямые трансляции запрещается, также подросток не увидит рекламу "для взрослых".

Ранее стало известно, что в ФРГ могут запретить доступ к соцсетям детям младше 13 лет.