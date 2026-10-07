Депутат Горелкин: Госдума не рассматривает запрет соцсетей для подростков

Госдума не рассматривает запрет соцсетей для подростков, заявил Горелкин Депутат Горелкин: Госдума не рассматривает запрет соцсетей для подростков

Москва7 окт Вести.Государственная дума России не рассматривает запрет социальных сетей для несовершеннолетних и проверку возраста пользователей интернета, заявил депутат ГД Антон Горелкин в своем канале в мессенджере MAX.

Парламентарий считает, что контролировать цифровую жизнь детей должны родители, задача же государства – лишь предоставить им для этого эффективные инструменты.

Инициативы о запрете соцсетей для детей и подростков в Госдуме не рассматриваются, как не рассматриваются инициативы, связанные с проверкой возраста интернет-пользователей написал Горелкин

Ранее Минцифры заявляло, что не планирует вводить для детей ограничения на доступ к мессенджерам и социальным сетям.