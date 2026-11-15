Москва15 ноя Вести.В Госдуме РФ рассчитывают, что в регионах введут запрет на продажу электронных сигарет. Об этом заявил ИС "Вести" депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев.

Конечно, для нас очень важно, если мы к 1 марта получим 100% принятых законов во всех российских регионах. Одновременно с этим мы проговорили очень важную норму, если мы будем видеть, что не все регионы воспользовались этим правом, тогда, как предлагает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, мы будем инициировать парламентские слушания, чтобы послушать регионы, кто не внес законы, кто считает, что это не нужно, что эта проблема их не касается, что такой проблемы нету