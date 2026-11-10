Володин считает важным раскрывать, что входит в состав вейпов Спикер Госдумы Володин: важно раскрывать, что входит в состав вейпов

Москва10 ноя Вести.Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, в частности, вейпов, очень важно. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, накануне на Совете ГД состоялось обсуждение законопроекта, который предполагает обязать производителей и продавцов вейпов, табачных изделий и другой никотиносодержащей продукции раскрывать сведения о компонентах, которые входят в их состав. Сейчас эта информация считается коммерческой тайной.

В табаке, вейпах, электронных сигаретах содержатся смолы, металлы, другие химические вещества и токсичные соединения. Их попадание в организм может привести к серьезным заболеваниям, в том числе онкологии, болезни легких, сердечно-сосудистой недостаточности пояснил он

Володин отметил, что за последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет.

Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно" подчеркнул председатель ГД

В связи с этим он предложил перенести вступление закона в силу на более ранний срок – с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года.

Ранее в ноябре Володин сообщил, что запрет на продажу вейпов введен уже в 17 регионах России.