Володин заявил о росте на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания

В ГД заявили о росте на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания Володин заявил о росте на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания

Москва10 ноя Вести.В России за последний год на 30% увеличилось число пациентов с заболеваниями органов дыхания. Чаще всего такие проблемы выявляют у подростков и молодых людей в возрасте до 35 лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет написал Володин в своем канале в MAX

По его словам, табачные изделия, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие токсичные вещества, которые могут провоцировать развитие серьезных заболеваний, в том числе онкологических, легочных и сердечно-сосудистых.

Для защиты здоровья граждан Госдума 11 ноября рассмотрит законопроект, обязывающий производителей и продавцов табачной и никотинсодержащей продукции раскрывать информацию о ее составе.

Володин также сообщил, что предлагается перенести срок вступления закона в силу с 1 марта на 1 января 2027 года.

Сейчас производители и импортеры ежегодно предоставляют уполномоченному органу в сфере здравоохранения сведения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах. Однако часть информации компании относят к коммерческой тайне, поэтому она не публикуется в открытом доступе.

Ранее в Госдуме назвали число регионов, запретивших продажу вейпов.