Онищенко: табачные компании мешают в ужесточении ограничений против вейпов ТАСС: крупные табачные компании мешают ужесточению закона против вейпов

Москва19 окт Вести.Крупные табачные компании мешают ужесточению закона в отношении электронных сигарет. Распространение этих устройств все чаще подталкивает детей к курению.

Такое мнение в беседе с ТАСС выразил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Все время (депутаты - прим. ред.) сталкиваются с массированным сопротивлением этой транснациональной мафии, которая каждый год ради своих корыстных интересов набирает миллионы людей (…) На самом деле вейпы вовлекают детей в курение сказал Онищенко

Он отметил, что запрет на продажу - самое правильное решение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что в новом году необходимо провести слушание с участием регионов об ограничении продажи электронных сигарет. По его словам, стороны обсудят, какие регионы воспользовались советом, какие – нет и почему.