В России предложили полностью запретить вейпы и электронные сигареты

Эксперт: проблему эпидемии вейпинга необходимо решать законодательным путем В России предложили полностью запретить вейпы и электронные сигареты

Москва30 сен Вести.В России необходимо полностью запретить вейпы и электронные сигареты, чтобы остановить эпидемию вейпинга. Об этом сообщила ТАСС руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Маринэ Гамбарян.

По его словам, единственный способ защитить молодежь от паровой зависимости – это запретить производство, ввоз и продажу вейпов.

Единственная мера способная приостановить растущую эпидемию вейпинга и защита подрастающего и будущих поколений от последствий потребления табака и никотина - законодательный запрет на ввоз, производство, оборот всех видов новой никотинсодержащей продукции, включая электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака и вывод этой продукции из гражданского оборота на всей территории РФ отметила Гамбарян

Эксперт подчеркнула, что электронные сигареты не являются безвредной альтернативой обычным сигаретам. Они содержат токсичные вещества,которые разрушают дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

По мнению Гамбарян, популярность вейпов искусственно подогревается маркетингом и мифами о безопасности. Сложившаяся ситуация требует от государства незамедлительных действий.