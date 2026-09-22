Москва22 сенВести.В Республике Удмуртия с 1 марта вступает в силу запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий закон принят в ходе заседания Госсовета в двух чтениях во вторник, 22 сентября.
Депутаты мотивировали принятие закона имеющимися многочисленными рисками для здоровья молодых людей – именно подростки 13-17 лет и являются основными потребителями вейпов.
Это в 5 раз больше, чем у взрослых.
Закон начнет действовать с 1 марта 2027 годабыло оглашено в ходе заседания
За принятие закона проголосовало 49 депутатов, 1 – воздержался.