Москва1 сенВести.В России запретили продажу сигарет, вейпов и другой табачной продукции на остановках общественного транспорта, передает РИА Новости. Такой закон вступил в силу 1 сентября 2026 года.
Запрещается розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, устройствами для их потребления и кальянами на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщенияговорится в сообщении
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для юридических лиц составляет от 90 до 120 тысяч рублей.
Однако есть исключение из правил: продажа разрешена, если торговый объект – это единственное место в населенном пункте, где можно купить табачную продукцию.