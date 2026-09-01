С 1 сентября в России изменились правила продажи сигарет

В России запрещена розничная торговля сигарет и вейпов на остановках С 1 сентября в России изменились правила продажи сигарет

Москва1 сен Вести.В России запретили продажу сигарет, вейпов и другой табачной продукции на остановках общественного транспорта, передает РИА Новости. Такой закон вступил в силу 1 сентября 2026 года.

Запрещается розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, устройствами для их потребления и кальянами на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения говорится в сообщении

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для юридических лиц составляет от 90 до 120 тысяч рублей.

Однако есть исключение из правил: продажа разрешена, если торговый объект – это единственное место в населенном пункте, где можно купить табачную продукцию.