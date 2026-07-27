Минпромторг разработал новые ограничения для продажи табака РБК: в России разработаны новые ограничения для продажи табака

Москва27 июл Вести.Местные власти будут определять границы прилегающих территорий образовательных учреждений, где запрещена розничная торговля табачными изделиями. Проект правительственного постановления, разработанный Минпромторгом, опубликован 24 июля. С документом ознакомился РБК.

Уточняется, что в случае нарушения этих норм табачные точки не получат лицензию на розничную торговлю, работа без которой будет невозможна с 1 марта 2027 года.

Документ должен будет пройти общественное обсуждение. В городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - границы прилегающих территорий будут определяться не на уровне муниципалитета, а на уровне города, говорится в документе.

Ранее стало известно, что лицензию за оптовую торговлю табаком и вейпами будет выдавать Ростабакконтроль, а на розничную - органы исполнительной власти субъектов России.