Москва27 июлВести.Местные власти будут определять границы прилегающих территорий образовательных учреждений, где запрещена розничная торговля табачными изделиями. Проект правительственного постановления, разработанный Минпромторгом, опубликован 24 июля. С документом ознакомился РБК.
Уточняется, что в случае нарушения этих норм табачные точки не получат лицензию на розничную торговлю, работа без которой будет невозможна с 1 марта 2027 года.
Документ должен будет пройти общественное обсуждение. В городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - границы прилегающих территорий будут определяться не на уровне муниципалитета, а на уровне города, говорится в документе.
Ранее стало известно, что лицензию за оптовую торговлю табаком и вейпами будет выдавать Ростабакконтроль, а на розничную - органы исполнительной власти субъектов России.