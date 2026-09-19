Москва19 сенВести.Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил разобраться с продажей вейпов на остановках общественного транспорта, а к 1 марта полностью убрать вейпы из продажи. Его слова приводятся в мессенджере MAX.
С 1 сентября в России действует федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотинсодержащей продукцией, в том числе вейпов, на остановках общественного транспорта. По словам Виталия Хоценко, в Омске запрет соблюдается не везде.
C 1 марта 2027 года в Омской области будет введен запрет продажи вейповговорится в сообщении
Хоценко дал поручение мэру Омска Сергею Шелесту вместе с профильными ведомствами пресечь незаконную торговлю на остановках