Нарколог предложил способ борьбы с зависимостью подростков от вейпов Врач Казанцев предложил ввести социальную рекламу о вреде вейпов

Москва16 сен Вести.Чем быстрее в России введут социальную рекламу о вреде электронных систем доставки никотина (ЭСДН) - вейпов - тем меньше подростков будут хотеть попробовать "парить". Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил врач психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.

По словам врача, вейпы привлекают молодежь красочной упаковкой и изобилием вкусов. Кроме того, подростки не ощущают опасности от такого способа потребления никотина, называя его просто "паром".

Вседозволенность, отсутствие контроля, потому что в сигаретах четкий количественный контроль… Чем раньше начнут показывать в средствах массовой информации и так далее, так называемую социальную рекламу, тем это быстрее сработает. Человека, находящийся в зависимости, уже ничего не пугает сказал Казанцев

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что однократное использование вейпа может привести к началу фиброза легких.