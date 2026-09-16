Москва16 сенВести.Чем быстрее в России введут социальную рекламу о вреде электронных систем доставки никотина (ЭСДН) - вейпов - тем меньше подростков будут хотеть попробовать "парить". Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил врач психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.
По словам врача, вейпы привлекают молодежь красочной упаковкой и изобилием вкусов. Кроме того, подростки не ощущают опасности от такого способа потребления никотина, называя его просто "паром".
Вседозволенность, отсутствие контроля, потому что в сигаретах четкий количественный контроль… Чем раньше начнут показывать в средствах массовой информации и так далее, так называемую социальную рекламу, тем это быстрее сработает. Человека, находящийся в зависимости, уже ничего не пугаетсказал Казанцев
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что однократное использование вейпа может привести к началу фиброза легких.