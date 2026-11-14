Онищенко: закон о раскрытии состава вейпа морочит людям голову Онищенко заявил, что закон о составе вейпов морочит людям голову

Москва14 ноя Вести.Закон о раскрытии состава курительных смесей – попытка отвлечь внимание от проблемы распространения вейпов. Об этом в интервью RT заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его мнению, вместо требований к производителям необходимо полностью запретить такую продукцию.

Раскрытие состава вейпов не решает проблему их употребления, отметил Онищенко. И если требование указывать ингредиенты пищевых продуктов обосновано необходимостью их потребления, то подобный подход к курительным смесям не имеет смысла.

Вейпы – абсолютный яд, они не нужны организму! Я понимаю, когда мы требуем указывать состав пищевого продукта: мы без него не проживем, это наша органическая потребность. А когда мы требуем раскрывать состав ядов, мы просто морочим людям голову заявил Онищенко

Он сравнил идею раскрытия состава вейпов с возможностью продавать цианистый калий при условии указания его точного состава.

По словам Онищенко, разговоры о прозрачности состава являются уловкой, которая отвлекает от необходимости запретить вейпы. Он добавил, что нежелание отказываться от доходов от продажи такой продукции мешает решению проблемы, а распространение вейпов создает новую зависимость на фоне уже существующей табачной.