Онищенко объяснил, почему призывает бороться с вейпами, а не с табаком Онищенко назвал электронные сигареты новой проблемой для системы здравоохранения

Москва14 ноя Вести.Борьба с вейпами более важна в плане здоровья нации, потому что, в отличие от борьбы с обычным табаком, не закреплена федеральным законом, заявил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в интервью RT.

Онищенко напомнил, что табак человечеству "подарил" более 400 лет назад французский дипломат Жан Нико, в честь которого и назвали вещество никотин.

Для борьбы с табаком у нас есть федеральный закон об охране здоровья граждан от последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции, который является комплексным, научно обоснованным документом. Закон опирается на Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком. Россия принимала активное участие в разработке этой конвенции под руководством тогдашнего директора ВОЗ госпожи Брунтланн, а впоследствии ратифицировала ее отметил академик

При этом он добавил, что эксперты считают принятый в России в 2013 году закон одним из лучших в этой сфере, поэтому дополнительные меры в этой сфере не требуются. Также эпидемиолог подчеркнул, что курение наносит значительный ущерб здоровью и экономике, сокращая продолжительность жизни примерно на десять лет.

Но, когда принималась конвенция ВОЗ, ни вейпов, ни электронных сигарет еще и в помине не было. Так что это совершенно новая проблема. сказал Онищенко

Ранее сообщалось, что В Евросоюзе предложили запретить продажу сигарет с фильтром из-за окурков на улицах.