Москва14 ноя Вести.Главная опасность "пневмонии вейперов" заключается в том, что чистый никотин в жиже для вейпа повышает зависимость, а в капсулах и ароматизаторах используются маслянистые жидкости. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, которые приводит RT, когда маслянистые жидкости нагреваются, и при вдохе образуется мелкодисперсный аэрозоль, из-за чего глубже проникают в легкие.

Когда альвеолы легких выстилаются маслянистой пленкой, происходит удушье: кислород не может через нее проникнуть, эритроциты им не обогащаются - формируется пневмония вейпера сказал Онищенко

12 ноября сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, 12 ноября, вслед за Санкт-Петербургом, приняли законопроект, запрещающий продажу вейпов на территории региона.