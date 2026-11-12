Москва12 нояВести.Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, 12 ноября, вслед за Санкт-Петербургом, приняли законопроект, запрещающий продажу вейпов на территории региона, сообщает 47news.
В материале уточняется, что мера действует с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.
С 1 марта 2027 года в Ленобласти вводится официальный запрет на продажу вейповсказано в публикации
Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа. Для индивидуальных предпринимателей в Ленобласти он составит до 20 тысяч рублей.
С 1 марта вейпы и жидкости для них исчезнут из розничной продажи в Карелии. 12 ноября депутаты республиканского парламента поддержали такую иницативу.
Аналогичные меры уже действуют в 17 регионах РФ.