С 1 марта 2027 года в Ленобласти введут запрет на продажу вейпов

Депутаты Заксобрания Ленобласти запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года С 1 марта 2027 года в Ленобласти введут запрет на продажу вейпов

Москва12 ноя Вести.Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, 12 ноября, вслед за Санкт-Петербургом, приняли законопроект, запрещающий продажу вейпов на территории региона, сообщает 47news.

В материале уточняется, что мера действует с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

С 1 марта 2027 года в Ленобласти вводится официальный запрет на продажу вейпов сказано в публикации

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа. Для индивидуальных предпринимателей в Ленобласти он составит до 20 тысяч рублей.

С 1 марта вейпы и жидкости для них исчезнут из розничной продажи в Карелии. 12 ноября депутаты республиканского парламента поддержали такую иницативу.

Аналогичные меры уже действуют в 17 регионах РФ.