Москва11 нояВести.Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, запрещающий продажу вейпов в городе.
Как сообщает 78.RU мораторий на продажу электронных сигарет и комплектующих к ним предлагается ввести на пять лет: с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.
Депутат Денис Четырбок добавил, что в Петербурге насчитывается 615 торговых точек, которые торгуют исключительно вейпами. По городу набирается 2,4 тыс. организаций, где имеются вейпы и табачная продукцияговорится в публикации
Кроме того, в первом чтении депутаты Заксобрания приняли законопроект о запрете на торговлю табачной и другой никотинсодержащей продукцией в определенных зданиях и зонах. Речь идет, в том числе, о территориях учреждений соцобслуживания и детских оздоровительных организаций.