Законопроект о запрете на продажу вейпов в Петербурге приняли в первом чтении С 1 марта 2027 года в Петербурге запретят продажу вейпов

Москва11 ноя Вести.Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, запрещающий продажу вейпов в городе.

Как сообщает 78.RU мораторий на продажу электронных сигарет и комплектующих к ним предлагается ввести на пять лет: с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Депутат Денис Четырбок добавил, что в Петербурге насчитывается 615 торговых точек, которые торгуют исключительно вейпами. По городу набирается 2,4 тыс. организаций, где имеются вейпы и табачная продукция говорится в публикации

Кроме того, в первом чтении депутаты Заксобрания приняли законопроект о запрете на торговлю табачной и другой никотинсодержащей продукцией в определенных зданиях и зонах. Речь идет, в том числе, о территориях учреждений соцобслуживания и детских оздоровительных организаций.