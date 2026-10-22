Продажу электронных сигарет запретили в Якутии Якутия запретила продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Москва22 окт Вести.Депутаты Якутии приняли закон, который вводит запрет на продажу вейпов, передает ТАСС.

Закон республики "О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Республики Саха (Якутия)" вступит в силу с 1 марта 2027 года говорится в сообщении

Во втором окончательном чтении законопроект поддержали 46 участников ХХ пленарного заседания Государственного собрания (Ил Тумэн). 3 парламентария проголосовали против, 6 воздержались.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что вейпы и жидкости для них угрожают здоровью населения, особенно несовершеннолетних. Вкусовые добавки и ароматизаторы делают продукцию привлекательной, при этом формируется стойкое привыкание.

Ранее закон о пятилетнем запрете продажи вейпов приняли в Забайкальском крае.