Москва20 нояВести.В Кемеровской области введен запрет на продажу вейпов. Соответствующий закон принят по итогам очередного заседания депутатов, сообщает пресс-служба парламента Кузбасса.
С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года в регионе устанавливается мораторий на торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для нихговорится в сообщении законодательного органа
Отмечается, что речь идет о реализации последовательной политики по сохранению здоровья жителей региона и снижению доступности никотинсодержащей продукции.
Инициативу поддержали представители родительского комитата, а также медицинское и педагогическое сообщества.