Продажу вейпов полностью за претили в Кемеровской области

В Кемеровской области запретили продажу вейпов Продажу вейпов полностью за претили в Кемеровской области

Москва20 ноя Вести.В Кемеровской области введен запрет на продажу вейпов. Соответствующий закон принят по итогам очередного заседания депутатов, сообщает пресс-служба парламента Кузбасса.

С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года в регионе устанавливается мораторий на торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них говорится в сообщении законодательного органа

Отмечается, что речь идет о реализации последовательной политики по сохранению здоровья жителей региона и снижению доступности никотинсодержащей продукции.

Инициативу поддержали представители родительского комитата, а также медицинское и педагогическое сообщества.