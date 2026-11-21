Более 30 регионов России запретили продажу вейпов с марта 2027 года

Запрет на продажу вейпов утвердили 32 региона России Более 30 регионов России запретили продажу вейпов с марта 2027 года

Москва21 ноя Вести.Власти 32 регионов России приняли решение о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Такие данные приводит РИА Новости на основе собственного анализа региональных законов.

Согласно данным на 20 ноября, соответствующие законы приняты в Амурской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях, а также в Забайкальском, Красноярском и Пермском краях.

Запрет на вейпы утвержден также в Санкт-Петербурге, Карелии, Марий Эл, Республике Алтай, Татарстане, Якутии, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, Донецкой Народной Республике, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

В пятницу, 20 ноября, аналогичные решения приняли парламенты Кемеровской, Кировской, Ярославской и Брянской областей.

В июне текущего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить 5-летний запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.