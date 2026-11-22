Москва22 ноя Вести.Запрет на продажу вейпов в России следует ввести на федеральном уровне, иначе эта мера не принесет ожидаемого эффекта. Такого мнения придерживается заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.

По его словам, в запрете на региональном уровне смысла нет, поскольку иногда "субъекты граничат друг с другом по одной улице". Жителям региона, где продажа вейпов запрещена, ничего не стоит поехать в соседний и приобрести их там, пояснил Гриб в беседе с ТАСС.

Считаю, что необходимо ввести полный запрет вейпов по всей России. Эта мера должна быть федеральной, а не региональной подчеркнул он

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий властям регионов самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года сроком на пять лет. К настоящему времени такой возможностью воспользовались 32 субъекта.