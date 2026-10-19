Москва19 октВести.С 1 марта 1927 года в Санкт-Петербурге могут полностью запретить продажу вейпов. В Заксобрание внесен соответствующий законопроект, сообщает Mash на Мойке.
Также на рассмотрение внесен проект о запрете продажи любых сигарет, табака и никотиносодержащих курилок рядом с детскими оздоровительными и социальными учреждениями, на пляжах и в местах проведения спортивных соревнований.
Кроме того, правительство Петербурга предлагается наделить полномочиями самостоятельно определять радиусы зон, где полностью запрещено курение.
Право вводить подобные запреты регионы получили после изменения федерального законодательства.