В Петербурге могут полностью запретить продажу вейпов

Полный запрет на продажу вейпов могут ввести в Петербурге В Петербурге могут полностью запретить продажу вейпов

Москва19 окт Вести.С 1 марта 1927 года в Санкт-Петербурге могут полностью запретить продажу вейпов. В Заксобрание внесен соответствующий законопроект, сообщает Mash на Мойке.

Также на рассмотрение внесен проект о запрете продажи любых сигарет, табака и никотиносодержащих курилок рядом с детскими оздоровительными и социальными учреждениями, на пляжах и в местах проведения спортивных соревнований.

Кроме того, правительство Петербурга предлагается наделить полномочиями самостоятельно определять радиусы зон, где полностью запрещено курение.

Право вводить подобные запреты регионы получили после изменения федерального законодательства.