В Петербурге депутаты окончательно приняли закон о запрете продажи вейпов

Закон о запрете продажи вейпов окончательно принят Заксобранием Петербурга В Петербурге депутаты окончательно приняли закон о запрете продажи вейпов

Москва18 ноя Вести.Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга окончательно (в третьем чтении) приняли закон о полном запрете на розничную продажу вейпов в городе. Об этом парламент сообщает в MAX.

С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года устанавливается мораторий на торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них говорится в сообщении

Документ отправили на подпись губернатору. Также будет расширен перечень мест, где продажа любой никотинсодержащей продукции ограничат.

В настоящее время ограничения введены в более двух десятков регионов. В Ленобласти закон приняли 12 ноября.