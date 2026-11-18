Москва18 нояВести.Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга окончательно (в третьем чтении) приняли закон о полном запрете на розничную продажу вейпов в городе. Об этом парламент сообщает в MAX.
С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года устанавливается мораторий на торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для нихговорится в сообщении
Документ отправили на подпись губернатору. Также будет расширен перечень мест, где продажа любой никотинсодержащей продукции ограничат.
В настоящее время ограничения введены в более двух десятков регионов. В Ленобласти закон приняли 12 ноября.