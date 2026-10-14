Глава Удмуртии подписала закон о запрете продажи вейпов и жидкостей к ним

Удмуртия ввела запрет на розничную продажу вейпов Глава Удмуртии подписала закон о запрете продажи вейпов и жидкостей к ним

Москва14 окт Вести.Врио главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова подписала закон, запрещающий розничную продажу вейпов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала закон о запрете на территории региона розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним говорится в публикации

Отмечается, что под запрет попали электронные системы доставки никотина, а также никотинсодержащие и безникотиновые жидкости к ним. Ограничения введены в рамках закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потреблений табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Закон начнет действовать с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.