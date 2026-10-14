Москва14 октВести.Врио главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова подписала закон, запрещающий розничную продажу вейпов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.
Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала закон о запрете на территории региона розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к нимговорится в публикации
Отмечается, что под запрет попали электронные системы доставки никотина, а также никотинсодержащие и безникотиновые жидкости к ним. Ограничения введены в рамках закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потреблений табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Закон начнет действовать с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.