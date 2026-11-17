В Красноярском крае продажу вейпов запретят с 1 марта 2027 г. С 1 марта 2027 г. в Красноярском крае прекратят продажу вейпов

Москва17 ноя Вести.Законодательное собрание Красноярского края приняло законопроект об ограничении с 1 марта 2027 года розничной продажи на территории региона электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой парламент.

Законопроект принят в двух чтениях рассказал председатель Заксобрания региона Алексей Додатко

Запрет на розничную торговлю устанавливается на срок с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Подобные меры уже существуют в 13 регионах России. На Алтае и Томской области закон был принят, еще в шести сибирских регионах законопроекты находятся на этапах разработки и рассмотрения.

Нарушение запрета индивидуальным предпринимателям обойдется в штрафы от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тыс. рублей.

Как отметили на сессии, в курительных жидкостях используется соляной никотин, который в два раза быстрее всасывается в кровь и существенно вреднее. Число отравлений после употребления вейпов в 2025 году выросло на 80%, таковы данные краевого наркологического диспансера. При этом 30% подростков в возрасте 15-18 лет хотя бы раз в неделю используют электронные сигареты.