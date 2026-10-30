В ДНР с марта будущего года запретят продавать вейпы Депутаты Народного Совета ДНР приняли закон о запрете продажи вейпов

Москва30 окт Вести.В Донецкой Народной Республике с 1 марта будущего года будет запрещена розничная продажа вейпов. Соответствующий закон приняли депутаты Народного Совета республики.

Запрет будет действовать в течение пяти лет.

Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 марта 2032 года на территории Донецкой Народной Республики запрещается розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина говорится документе, размещенном на сайте республиканского парламента

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.