Москва30 октВести.В Донецкой Народной Республике с 1 марта будущего года будет запрещена розничная продажа вейпов. Соответствующий закон приняли депутаты Народного Совета республики.
Запрет будет действовать в течение пяти лет.
Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 марта 2032 года на территории Донецкой Народной Республики запрещается розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотинаговорится документе, размещенном на сайте республиканского парламента
Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.