Москва21 октВести.Депутаты в Забайкальском крае приняли закон о пятилетнем запрете продажи вейпов. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициировал принятие закона губернатор края Александр Осипов. Депутаты единогласно поддержали идею на октябрьском заседании краевого Заксобрания.
Запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них будет действовать до 1 марта 2032 года. Также закон предполагает ограничения мест розничной продажи табачной, никотинсодержащей продукции на территории региона…говорится в сообщении пресс-службы
Под запрет торговли табаком попадают помещения для отдыха детей, места проведения официальных спортивных соревнований, помещения соцобслуживания, зоны отдыха у воды, сооружения богослужений и религиозных мероприятий.