В Забайкальском крае депутаты приняли закон о запрете продажи вейпов

Закон о запрете продажи вейпов принят в Забайкальском крае В Забайкальском крае депутаты приняли закон о запрете продажи вейпов

Москва21 окт Вести.Депутаты в Забайкальском крае приняли закон о пятилетнем запрете продажи вейпов. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инициировал принятие закона губернатор края Александр Осипов. Депутаты единогласно поддержали идею на октябрьском заседании краевого Заксобрания.

Запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них будет действовать до 1 марта 2032 года. Также закон предполагает ограничения мест розничной продажи табачной, никотинсодержащей продукции на территории региона… говорится в сообщении пресс-службы

Под запрет торговли табаком попадают помещения для отдыха детей, места проведения официальных спортивных соревнований, помещения соцобслуживания, зоны отдыха у воды, сооружения богослужений и религиозных мероприятий.