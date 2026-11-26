Краснодарский край присоединился к регионам, где скоро запретят продажу вейпов На Кубани с 1 марта запретят продажу вейпов

Москва26 ноя Вести.В Краснодарском крае с 1 марта 2027 года будет запрещена розничная продажа вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщается на сайте Законодательного Собрания региона.

Как сообщил председатель комитета ЗСК по развитию АПК, продовоьствию и потребительскому рынку Сергей Орленко, около 70% подростков 14-16 лет уже пробовали вейп, и этот показатель растет.

По итогам голосования депутаты приняли краевой закон сразу в двух чтениях. В силу он вступит 1 марта 2027 года говорится в публикации

Ранее российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий субъекты правом вводить табу на розничную торговлю электронными средствами доставки никотина на пять лет. После этого во многих регионах РФ ввели соответствующий запрет.