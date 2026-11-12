Москва12 нояВести.Депутаты парламента Карелии поддержали запрет розничной продажи в республике вейпов, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в MAX.
По его словам, документ прошел все необходимые согласования и различные консультации.
С 1 марта 2027 года вейпы и жидкости для них исчезнут из розничной продажиговорится в публикации
Парфенчиков отметил, что отсрочка дает возможность бизнесу адаптироваться, а контролирующим органам – подготовиться.
Глава Карелии также поблагодарил депутатов, поддержавших эту инициативу.
Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов уже введен в 17 регионах РФ.