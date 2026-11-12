В Карелии с 1 марта запретят продажу вейпов

С 1 марта продажу вейпов запретят в Карелии В Карелии с 1 марта запретят продажу вейпов

Москва12 ноя Вести.Депутаты парламента Карелии поддержали запрет розничной продажи в республике вейпов, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в MAX.

По его словам, документ прошел все необходимые согласования и различные консультации.

С 1 марта 2027 года вейпы и жидкости для них исчезнут из розничной продажи говорится в публикации

Парфенчиков отметил, что отсрочка дает возможность бизнесу адаптироваться, а контролирующим органам – подготовиться.

Глава Карелии также поблагодарил депутатов, поддержавших эту инициативу.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов уже введен в 17 регионах РФ.