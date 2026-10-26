В Тульской области с будущего года может быть запрещена продажа вейпов

В Тульской области хотят запретить продажу вейпов В Тульской области с будущего года может быть запрещена продажа вейпов

Москва26 окт Вести.Запрет на продажу вейпов предлагается ввести в Тульской области, уже разработан соответствующий законопроект, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он разъяснил, что документ будет представлен на рассмотрение областной Думы после прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия – она займет 20 дней.

Если депутаты поддержат, то с 1 марта 2027 года и до 2032 года в регионе будет введен полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них написал Миляев в мессенджере MAX

Он также сообщил, что на недавней коллегии Министерства здравоохранения Тульской области обсуждалось негативное влияние вейпов на организм человека. Участники подчеркивали, что они вредят легким, сердечно-сосудистой системе, сказываются на общем самочувствии, несут серьезную угрозу здоровью, особенно подрастающего поколения.