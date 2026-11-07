В Госдуме назвали число регионов, запретивших продажу вейпов Володин: 17 российских регионов ввели запрет на продажу вейпов

Москва7 ноя Вести.Запрет на продажу вейпов в настоящий момент введен в 17 российских регионах. Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Как уточнил парламентарий, соответствующее решение принято в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской областях, Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на Алтае, в Якутии, Северной Осетии, Удмуртии и Чувашии.

Кроме того, обратил внимание Володин, в 39 субъектах сейчас ведутся работы над такими законами.

Наша задача - сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей написал спикер ГД

Володин подчеркнул, что депутаты продолжат держать эту тему на контроле.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов.