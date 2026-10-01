Володин заявил, что новый закон откроет завесу тайн состава жидкостей для вейпов Володин: новый законопроект откроет завесу тайн состава жидкостей для вейпов

Москва1 окт Вести.Новый законопроект об ограничении продажи электронных сигарет призван раскрыть завету тайн составов жидкостей для вейпов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ранее производители жидкостей не раскрывали их состав под предлогом коммерческой тайны.

Мы принимаем решение, которое открывает завесу тайны над тем, какие же ингредиенты гражданам предлагают в курительных смесях, табаке сказал Володин в ходе заседания

Председатель Госдумы подчеркнул важность законопроекта в предотвращении зависимостей от курения электронных сигарет среди детей и других граждан России.

30 сентября руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Маринэ Гамбарян заявил, что в России необходимо полностью запретить вейпы и электронные сигареты, чтобы остановить эпидемию вейпинга.