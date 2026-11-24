В Коми с марта 2027 года запретят продажу вейпов и жидкостей для них

Розничную продажу вейпов в Коми ограничат с 1 марта 2027 года В Коми с марта 2027 года запретят продажу вейпов и жидкостей для них

Москва24 ноя Вести.Розничную продажу вейпов и жидкостей для них запретят в Коми с 1 марта 2027 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания депутатов региона.

По новому закону, нарушителей ждет уголовная ответственность.

Ключевое: с 1 марта 2027 года устанавливается запрет розничной продажи вейпов и устанавливаются дополнительные ограничения мест розничной продажи табачной продукции. Это снижение доступности никотиносодержащей продукции на нашей территории цитирует замминистра сельского хозяйства и торговли Коми Ольгу Бабину агентство

Большинство депутатов поддержало запрет. В пояснительной записке к закону отмечается, что использование вейпов вылилось в медико-социальную проблему, которая бьет в первую очередь по молодежи.

Ранее аналогичные запреты установили в других регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, Ленинградской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской и других областях.