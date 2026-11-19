Москва19 нояВести.Депутаты Законодательного собрания Амурской области единогласно проголосовали за региональный закон, который предполагает полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них.
Новые ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 годауточняется в сообщении на сайте органов власти Амурской области
Как уточняется, помимо введения запрета, с 1 марта 2027 года Министерство экономического развития Амурской области получит полномочия по государственному контролю в сфере розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции.
Ранее сообщалось, что аналогичные региональные законы были приняты в Санкт-Петербурге, Татарстане, Красноярском крае и других субъектах РФ.