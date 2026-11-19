В Амурской области запретили вейпы с 1 марта 2027 года

Запрет на вейпы в Амурской области вступит в силу 1 марта 2027 года В Амурской области запретили вейпы с 1 марта 2027 года

Москва19 ноя Вести.Депутаты Законодательного собрания Амурской области единогласно проголосовали за региональный закон, который предполагает полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них.

Новые ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года уточняется в сообщении на сайте органов власти Амурской области

Как уточняется, помимо введения запрета, с 1 марта 2027 года Министерство экономического развития Амурской области получит полномочия по государственному контролю в сфере розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что аналогичные региональные законы были приняты в Санкт-Петербурге, Татарстане, Красноярском крае и других субъектах РФ.