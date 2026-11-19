Москва19 ноя Вести.Ограничение на продажу вейпов введут в Татарстане с 1 марта 2027 года, сообщил ТАСС. Законопроект приняли на заседании госсовета республики.

Республика в данном вопросе действует в русле общероссийской политики укрепления здоровья населения и опирается на опыт регионов, которые уже ввели аналогичные ограничения. На сегодняшний день право на введение подобного запрета реализовали 22 субъекта, в том числе 8 регионов Приволжского округа... Мы принимаем данное решение не первыми и действуем в рамках уже сложившейся правоприменительной практики отметил председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Рягат Хусаинов

Он также уточнил, что запрет будет действовать до марта 2032 года. За это время в республике оценят, как мера повлияла на доступность продукции, структуру потребления, состояние здоровья населения, а также на экономические последствия для участников рынка.